ليبيا الان

فتحي الفاضلي: معمر القذافي ” دمر” الدولة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدعى فتحي الفاضلي الأكاديمي الليبي ضيف ومقدم برامج قناة المفتي المعزول “التناصح” أن الزعيم الراحل معمر القذافي دمر الدولة الليبية بسبب تركيزه على الخارج، وذلك في إشارة إلى دعم النظام السابق لحركات التحرر، وتأسيسه للاتحاد الأفريقي.

وكتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الملك إدريس ركز على الداخل فبنى الدولة ومعمر القذافي ركز على الخارج فدمر الدولة.. هل من عبرة” وفق زعمه.

يشار إلى أن تأسيس معمر القذافي للاتحاد الأفريقي وسعيه الحثيث لتكوين الحكومة الاتحادية الأفريقية وإطلاق الدينار الأفريقي الذهبي كعملة صعبة كان السبب الرئيسي لتحالف الغرب وأمريكا لإسقاط حكمه وفقاً لشهادات محللين وباحثين أجانب، واستناداً لوثائق بدأ الإفراج عنها، ومنها تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي كشف في إحدى وثائقها أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي سارع في التدخل عسكريا بليبيا عام 2011 خشية على نفوذ بلاده في إفريقيا بعد عزم القذافي على صك عملة أفريقية موحدة من الذهب تقارع الدولار واليورو وتستند في رصيدها أيضا على موارد القارة الطبيعية الضخمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا شك في ان للقذافي اخطاء كبيرة وكثيرة ..ولكن بالمقارنة نجد ان من دمر الدولة الآن هي حركة قهاير الشيطانية …والعبرة بالنتائج ….ايام الملك ادريس رحمه الله بدأ اولي خطوات الدولة في الاتجاه الصحيح وكادت ان تصل للمحطة النهائية ولكن جاء القذافي وقلب المعادلة وترك ليبيا واهتم بالاخرين…ثم جاءت فبراير ..أهتمت بنفسها وتركت ليبيا والآخرين ..وبالتالي دمار ليبيا جاء من فبراير والفاعلين لها تاركين الوطن للفشل بعد ان سرقوا ونهبوا وأفرغوا المؤسسات من الكفاءات وتحالفوا مع الشياطين وأستبدلوا الجيش والشرطة ب السبابيط..!! هذه هي الحقيقة يافاضلي ….فبراير هي التي دمرت ليبيا …لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم……….

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