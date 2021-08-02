فتحي الفاضلي: معمر القذافي ” دمر” الدولة

أدعى فتحي الفاضلي الأكاديمي الليبي ضيف ومقدم برامج قناة المفتي المعزول “التناصح” أن الزعيم الراحل معمر القذافي دمر الدولة الليبية بسبب تركيزه على الخارج، وذلك في إشارة إلى دعم النظام السابق لحركات التحرر، وتأسيسه للاتحاد الأفريقي.
وكتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الملك إدريس ركز على الداخل فبنى الدولة ومعمر القذافي ركز على الخارج فدمر الدولة.. هل من عبرة” وفق زعمه.
يشار إلى أن تأسيس معمر القذافي للاتحاد الأفريقي وسعيه الحثيث لتكوين الحكومة الاتحادية الأفريقية وإطلاق الدينار الأفريقي الذهبي كعملة صعبة كان السبب الرئيسي لتحالف الغرب وأمريكا لإسقاط حكمه وفقاً لشهادات محللين وباحثين أجانب، واستناداً لوثائق بدأ الإفراج عنها، ومنها تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي كشف في إحدى وثائقها أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي سارع في التدخل عسكريا بليبيا عام 2011 خشية على نفوذ بلاده في إفريقيا بعد عزم القذافي على صك عملة أفريقية موحدة من الذهب تقارع الدولار واليورو وتستند في رصيدها أيضا على موارد القارة الطبيعية الضخمة.
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