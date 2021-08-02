فتحي الفاضلي: معمر القذافي ” دمر” الدولة

أدعى فتحي الفاضلي الأكاديمي الليبي ضيف ومقدم برامج قناة المفتي المعزول “التناصح” أن الزعيم الراحل معمر القذافي دمر الدولة الليبية بسبب تركيزه على الخارج، وذلك في إشارة إلى دعم النظام السابق لحركات التحرر، وتأسيسه للاتحاد الأفريقي.

وكتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الملك إدريس ركز على الداخل فبنى الدولة ومعمر القذافي ركز على الخارج فدمر الدولة.. هل من عبرة” وفق زعمه.

يشار إلى أن تأسيس معمر القذافي للاتحاد الأفريقي وسعيه الحثيث لتكوين الحكومة الاتحادية الأفريقية وإطلاق الدينار الأفريقي الذهبي كعملة صعبة كان السبب الرئيسي لتحالف الغرب وأمريكا لإسقاط حكمه وفقاً لشهادات محللين وباحثين أجانب، واستناداً لوثائق بدأ الإفراج عنها، ومنها تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي كشف في إحدى وثائقها أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي سارع في التدخل عسكريا بليبيا عام 2011 خشية على نفوذ بلاده في إفريقيا بعد عزم القذافي على صك عملة أفريقية موحدة من الذهب تقارع الدولار واليورو وتستند في رصيدها أيضا على موارد القارة الطبيعية الضخمة.