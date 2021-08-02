وصول الدفعة الثانية من عقود الاستشاريين السوريين لمركز طبرق الطبي

أعلن مركز طبرق الطبي، وصول الدفعة الثانية من العقود المتفق عليها مع وزارة الصحة المقدرة بـ20 عقدا خاصا لعدد من الاستشاريين من سورية.

ووفق بيان لمركز طبرق، وصل جزء من العقود اليوم إلى المركز لستة أخصائيين استشاريين، بينهم استشاريا باطنة واستشاري تخدير بالإضافة إلى استشاريي عظام وأخصائي أشعة..

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وأوضح البيان أنه يجرى العمل العمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهؤلاء الأطباء، ليبدءوا مباشرة عملهم وفق الاختصاصات بالأقسام الطبية، وذلك بالتعاون بين مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، ووزارة الصحة.

وشدد المركز على أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود المبذولة من إدارة مركز طبرق الطبي، لسد العجز ولدعم الأطقم والأقسام الطبية بخبرات ذات كفاءات عالية، ولتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن مع وجود مثل هذه الكوادر المتخصصة.

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