بالصور: المنفي يستقبل دي مايو في قصر ولي العهد بطرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

ومن المتوقع أن يجمع دي مايو لقاء آخر خلال اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة.

– وزير خارجية إيطاليا يزور طرابلس الإثنين

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، في 14 يوليو المنقضي، إنه سيزور مجددًا ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأوضاع هناك وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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