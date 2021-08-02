“مازن” و”زينينغا” يبحثان خطة وزارة الداخلية في تأمين انتخابات ديسمبر

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية، خالد مازن، والأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، الخطة الصادرة عن الوزارة في تأمين الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ودور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5.

وبحسب بيان وزارة الداخلية أكد مازن على أهمية ملف الانتخابات كونها مطلب شعبي والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، موضحا بأن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بدأت في توحيد مكوناتها وفق ما تم في الاتفاق السياسي.

كما تطرق مازن عن زيارة الحكومة للمنطقة الجنوبية وما نتج عنها من متابعة للأوضاع الأمنية والمعيشية بها، والوقوف على احتياجاتها من الدعم اللوجستي والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية تطرق وزير الداخلية إلى دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بكافة مهامه على أكمل وجه.

ومن جهته أثنى زينينغا على مجهودات وزارة الداخلية لفتح الطريق الساحلي عبر التعاون مع لجنة 5+5 كما أشاد على تعاون الوزارة فيما يتعلق بالملف الإنمائي وتبادل الخبرات.