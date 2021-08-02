التكبالي: عناصر داعش يتجولون بحرية في صبراتة والزاوية

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تتواجد وتتجول بحرية في منطقة الخطاطبة في صبراتة والزاوية، لافتًا إلى أنهم يتجولون ليلا بسيارتهم التابعة للتنظيم الإرهابي بأعلامهم السوداء.
وفي بيان له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، أوضح التكبالي أن تلك العناصر تستعمل في الصباح سيارات مصفحة بها بنادق كلاشنكوف ومسدسات، وقد يحملون حتى رشاشات بعيدة المدى.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الإرهابيين لهم عملاء يحمونهم ويزودونهم باحتياجاتهم، وبالمعلومات في كافة المدن الغربية الساحلية، ويمتهنون الحرابة والخطف والسطو، والتهريب، ومهاجمة سيارات الشرطة المنعزلة.
وأكد أنه منذ شهرين كانت عناصر تابعة لأنصار الشريعة تدرب الدواعش الجدد من تونس في مقر الغرفة، التي تركتها قوات عملية الكرامة في الدحمان بعد القصف التركي.
وأوضح أنه بعدما انفضح أمرهم انتقلوا إلى خارج المدينة، مضيفًا أنهم اتخذوا مقرًا رسميًا بجنزور، ويتواجدون فيه بكل حرية وتوفر لهم الحماية الرئيسية ميليشيات الزاوية.
وأشار التكبالي أن عددهم يبلغ المتدربين التوانسة حوالى 90 فردًا يتنقلون معهم ويقيمون في بيوتهم، مشيرًا إلى أنه تم تركيب آلات تصوير في أعمدة الإضاءة بالمنطقة التي يقطنون بها.
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