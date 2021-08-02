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بعد تشبيهه بعمر المختار.. خليفة: الغنوشي طلب “الشهادة” وسينالها بكل تأكيد

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دافع الكاتب الليبي الإخواني، محمد خليفة عن زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، بعد أيام من تشبيهه في تدوينة بالمجاهد الليبي عمر المختار.

كتب خليفة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الغنوشي شهيدًا!.. الغنوشي طلب الحق فأخطأه؟ … ربما!.. وطلب الشهادة فهل سينالها؟.. بكل تأكيد؛ لأنه يعيش بين طعنات الماركسيين من الأمام وطعنات الإسلاميين من الخلف” على حد قوله.

وتابع خليفة: “يُطعن الغنوشي من الخلف لأنه في المقدمة، غير أن عموم الصف الإسلامي أغبى من أن يرى ذلك، وهو ذات الغباء الذي أودى بمرسي، الأغبياء لن يروا العلاقة بين ازمة النهضة في تونس، وتفجير أنابيب النهر الصناعي في ليبيا، وحرائق الغابات في تركيا! هذه كلها معارك صغيرة في حرب عالمية على الإسلام وأهله” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ومن أنت ياسيد حتي تعطي صكوك الغفران وتعطي صفة الشهيد علي شخص جعل الاسلام مطية له ولاتباعه وشوهوا هذا الدين المتسامح وأرهبوا الناس وقتلوا خصومهم…!! أسأل البسطاء وأترك الساسة في تونس سيقولون لك حقيقة الكذب والسرقة والنهب التي مارسها حزب النهضة و قادته علي التونسيين واموالهم …اما تشبيهك له ب عمر المختار فهذه خساسة منك وتملق ونفاق لشخصية جدلية لا علاقة له بالشهيد عمر المختار الذي قارع الطليان بدون حزب ولا بهرجة ولا اموال وتمويلات قطرية وتركية مشبوهة….الغنوشي الي مزبلة التاريخ شاء الخوان او رفضوا …هذا نصيب وقدر كل ظالم ولكل ظالم نهاية….

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  • اى شهادة ينالها هذا الغنوشى شهادة معاملة اطفال ان شهادة بانه خائن للوطن ام شهادة بانه قاتل شكرى بلعيد ومحمد الايرهمى ام شهادة بانه تحالف مع حزب قلب تونس الذى قال عنه انه فاسد فاى شهادة هذه للمفسدين فى الارض ويستحقوا حد الحرابة .
    كفاية غباء يااخوان مفسدين فما علاقتكم اصلا بالاسلام ومذهبكم الاخوانى يعتمد على المعاملات اليهودية العنصرية لهذا فهم من المغضوب عليهم من الله لانهم كلاب النار .
    اسكت ياحمار فلو كان التيار الاسلامى على اساس العبادات لما كان الخوارج اكثر الناس عبادة كلاب النار ولما كان المفلس من اهل النار ولما دخلت امرأة بغية الجنة لانه سقت كلب فالدين المعاملة لهذا ستجد اقرب الناس يوم القيامة لرسول الله احسانهم اخلاقا واول فئة مسلمة يوم القيامة السابقون بالخيرات اما الاخوان فيتمتعوا بكل صفات المنافقين الاربع وتجدها واضحا فى شيخكم الغنوشى اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر .
    لعنة الله عليك وعلى الغنوشى ربنا يحشركم معا فى الدرك الاسفل من النار ياحمار فالمنافقين فى الدرك الاسفل من النار

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  • فى يوم اقتتاح جهنم سيدخلها علماء الاخوان المنافقين وشهداءهم ومن ينفق عليهم يومى يجئ الله بجهنم يجرها الملائكة ويتحمع حولها الناس جثيا وينزع الله الغنوشى وحسن البنا وسيد قطب والغريانى ويلقى بهم فى النار عند الافتتاح تمهيدا لدخول سيدهم ابليس اللعين
    يقول صلى الله عليه وسلم: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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  • اى طعنات يامتخلف للغنوشى وهو من تربى عبى الغدر والخيانة فى مدرسة الاخوان الارهابية الفاسدة المشتركة .
    فهو من تحالف مع حزب قلب تونس الذى قال عنه الغنوشى انه فاسد وطبعا الله لايحب الفساد وشهيدكم الغنوشى الذى حصل على نسبة 89 % فى استطلاع الرأى لاكثر شخصية كريهة فى تونس ويوم القيامة سيكون الغنوشى شهيدا على نفسه عندما يقرأ صحبفة سوابقه فى كتابه الاسود بشماله الملئ بالاجرام ويقول الله له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ويوم يقول قرينه امام الله ربنا مأغويته ولكن كان فى ضلال بعيد .
    فهذا الشيطان الغنوشى تفوق على شياطين الجن فى الشر والاجرام فهو ابن حرام كان شهيدا على امه وزوجته فى خيام النكاح مع خروف حقير ويقبض الثمن حتى كون ثروة ضخمة من مال حرام سيشوى بها فى نار جهنم

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  • ايام رابعة العدوانية كان يقف شوية خرفان على النسرح يحملون اكفان ويقولون انهم مشروع شهداء ومع اول هحوم لقوات الامن فروا هاربين وتركوا الاغبياء الذين اوهموهم بنزول الوحى على رابعة ثم راينا من كاتوا يقولوا انهم يريدون الشهادة فى قطر امام موائد عامرة باللحوم !!
    وايضا الغنوشى امام البرلمان عندما وصل اليه المتظاهرون وقذفوه بالحجارة على سيارته هرب بسرعة فهو من اشد الناس حرصا على حياته مثل اليهود يود ان يعمر الف سنة ةلا يتصور هذا الغنوشى انه سيكون رمة فى قبر يرى مقعده فى النار

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