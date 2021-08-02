بعد تشبيهه بعمر المختار.. خليفة: الغنوشي طلب “الشهادة” وسينالها بكل تأكيد

دافع الكاتب الليبي الإخواني، محمد خليفة عن زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، بعد أيام من تشبيهه في تدوينة بالمجاهد الليبي عمر المختار.

كتب خليفة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الغنوشي شهيدًا!.. الغنوشي طلب الحق فأخطأه؟ … ربما!.. وطلب الشهادة فهل سينالها؟.. بكل تأكيد؛ لأنه يعيش بين طعنات الماركسيين من الأمام وطعنات الإسلاميين من الخلف” على حد قوله.

وتابع خليفة: “يُطعن الغنوشي من الخلف لأنه في المقدمة، غير أن عموم الصف الإسلامي أغبى من أن يرى ذلك، وهو ذات الغباء الذي أودى بمرسي، الأغبياء لن يروا العلاقة بين ازمة النهضة في تونس، وتفجير أنابيب النهر الصناعي في ليبيا، وحرائق الغابات في تركيا! هذه كلها معارك صغيرة في حرب عالمية على الإسلام وأهله” على حد تعبيره.