المنفي يستقبل دي مايو في طرابلس

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، تشمل زيارة دي مايو طبرق وبنغازي، ومن المقر أن يلتقي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ووفقا لـ “آكي”، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في 14 يوليو المنقضي، إنه سيزور ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأوضاع هناك وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط.