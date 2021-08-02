طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 2 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 2 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا زالت تتأثر اغلب مناطق ليبيا بالكتلة الهوائية الساخنة حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليلة وصباح الباكر ليوم الغد على سرت.

•الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ على اغلب المناطق تصل الى (43) مْ على الدواخل والواحات.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 45 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 44) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:05).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي