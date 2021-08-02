طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 2 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 2 اغسطس 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا زالت تتأثر اغلب مناطق ليبيا بالكتلة الهوائية الساخنة حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها.
رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليلة وصباح الباكر ليوم الغد على سرت.
•الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ على اغلب المناطق.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ على اغلب المناطق تصل الى (43) مْ على الدواخل والواحات.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 45 ) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 44) مْ.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:05).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21).
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