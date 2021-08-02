اليسير: الطريق للاستقرار هو المصالحة التي ترتكز على جمع السلاح وفك المليشيات

رأى رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، أن الصراع على نظام الحكم وشكل الدولة والدوائر الانتخابية وتوزيع إيرادات النفط بعدالة لن يحسم في ظل ثقافة الالتفاف على الحقوق والغنيمة للذي بيده القوة.

اليسير، وفي تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد أن الطريق للاستقرار هو المصالحة الوطنية الشاملة التي ترتكز على جمع السلاح وفك المليشيات وإعادة هيكلية القوات المسلحة وتبني نظام حكم لا مركزي يختصر صلاحيات الحكومة المركزية للشؤون السيادية، مع إقرار قانون ميزانية ومالية جديدين للدولة لكي تخصص الميزانيات للمحافظات بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية.

ولضمان المساواة بين الليبين في التشريع، رأى أن تقسم الدولة إلى محافظات والمحافظات تقسم إلى دوائر انتخابية متساوية في عدد السكان ليكون لكل دائرة انتخابية عضو في مجلس النواب، ولضمان المساواة بين كل المحافظات في التشريع يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الشيوخ، بحسب قوله.

وقال إن أقرب تقسيم جغرافي هو الذي يرتكز على المدن الرئيسية، وأقرب تقسيم مرتكز على المدن الرئيسية هو التقسيم الذي كان متبعا في الفترة ما بين 2001م، و2006م، مع بعض التعديلات.

وأشار إلى أن هذا التقسيم كان يتضمن 14 محافظة في المنطقة الغربية و10 محافظات في المنطقة الشرقية و6 محافظات في الجنوب.

وأضاف أنه لضمان المساواة بين كل المحافظات بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو عدد السكان، يتضمن الدستور شرط الوفاق الـ 2/3 +1 في إقرار كل القوانين والقرارات التي تلزم اتفاقا وطنيا، وأن يفعل هذا الشرط في حالة طلب 12 عضوا في مجلس الشيوخ.

وأكد أنه بهذه الطريقة يكون قانون الانتخابات ثابتا في الدستور لأن كل مواطن له نفس التمثيل في مجلس النواب وكل محافظة لها نفس التمثيل في مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن قانون انتخابات الموتمر الوطني العام وقانون انتخابات مجلس النواب مخالفين لمبدأ المساواة بين المواطنين.

وتابع بأن الجدل القائم وكل المقترحات لقانون الانتخابات معوجة ومتناقضة مع هذا المبدأ ولن يتوافق عليها الليبون، وحتى إن توافقوا عليها فسوف تخلق المزيد من الاختلاف والصراع.

ورأى أن يكون في كل محافظة مجلس محافظة منتخب ويتكون من عضو من كل دائرة انتخابية أساسية ورئيس مجلس محافظة منتخب على مستوى المحافظة.

وأوضح أن مجلس المحافظة مهمته رقابية على إدارات المحافظة والتي تتكون من الإدراة العامة والإدارات الخدمية بما في ذلك التعليم والصحة والمواصلات المحلية وخدمات البلدية والزراعة والصناعة وغيرها.

وأضاف أن مجلس المحافظة يقوم بتعيين المدير العام ومدراء الإدارات بناء على معايير وطنية تضعها الوزرات ويقرها مجلس النواب، وفي حالة عدم انطباق المعايير على أي من التعيينات المحلية يلتزم مجلس المحافظة بإلغاء التعيين.

وأشار إلى أن إدارات المحافظات تقوم بتنفيذ الميزانية بناء على قرارات مجلس النواب وتعمل الوزارت على التفتيش وإصدار التقارير على أداء المديريات وتقديمها لمجلس النواب ومجلس المحافظات.

وطالب، لكي تكون للدولة القدرة على مكافحة الفساد، بإنشاء منظومة مالية إلكترونية متكاملة بناء على قوانين الميزانية واللوائح وتكون كل المصروفات عن طريق المنظومة الإلكترونية الوطنية بحيث يتم متابعة كل مصروفات المحافظات والحكومة المركزية مسجلة ومنشورة للمتابعة من قبل كل المواطنين على الموقع الوطني، ويستثنى من هذا الأمور التي تتعلق بالأمن القومي الذي يتابع من لجان متخصصة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن تقسيم ليبيا إلى ثلات أقاليم أو أربعة أو حتى عشرة والإبقاء على هذا النظام لن يخرج البلاد من حالة الفوضى والفساد والصراع.

وتابع: “100 أو 200 أو حتى 300 بلدية تتبع وزارة الحكم المحلي ويتم صرف أموال لها على مزاج وزير الحكم المحلي أو رئيس الوزارء لكي يتصرف بها المجلس البلدي على المجاز مجرد ضحك على الشعب ولا يبني دولة ولا يحقق عدالة وما يساهم إلا في المزيد من الفساد والصراع”.

وأضاف: “تشكيل محافظات عشوائيا على المجاز وبمقياس القوي يأكل حصة الضعيف لن تنهي الصراع وسوف ترجع الليبيين إلى حلبة الصراع حتى وإن خرجوا منها”.

ورأى أن الحل هو الاعتراف بالكيانات الجغرافية الرئيسية كمحافظات بحدودها المعروفة، طبرق ودرنة والقبة والجيل الأخضر والمرج وبنغازي والحزام والواحات والكفرة واجدابيا وسرت ومصراتة وزليتن والخمس وبني وليد وترهونه وطرابلس والعزيزية والزاوية وصبراتة وغريان والجبل الغربي ونالوت وغدامس ومزدة والجفرة ومرزق وسبها ووادي الشاطي.

وتساءل: “هذه هي محافظات ليبيا، لماذا لا يتم الاعتراف بها دستوريا وأن يتم تضمين توزيع إيرادات الدولة على هذه المحافظات بالنسبة السكانية والمساحة الجغرافية، وليتحمل مسؤلية إدارة أمور هذه المحافظات مجالسها وإدارتها بناء على الخطط الوطنية الاستراتيجية التي تضعها الوزارات بشراكة مع إدارات المحافظات؟ لماذا الإصرار على تبني أنظمة تشجع على النهب وتمكين القوي من حقوق الضعيف؟”.

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