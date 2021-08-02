وصول مليوني لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مليوني جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في مطار معيتيقة الدولي.

فيما عقد الدبيبة والزناتي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول اللقاحات إلى ليبيا، إذ أكد الزناتي وصول كميات أخرى لاحقا من اللقاحات إلى البلاد.

– الدبيبة: وصول 500 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي

وأول من أمس السبت أكد الدبيبة، وصول 500 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي، تشمل 250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» و250 ألف جرعة من لقاح «إسترازينكا»، متوقعًا وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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