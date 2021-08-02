افحيمة: الحكومة لم ترد حتى الآن على ملاحظات مجلس النواب

حذر عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، من “إبرام البعض صفقات سياسية سرية، من أجل تمرير مشروع الموازنة المقدم من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين”، بحسب قوله.
وأوضح افحيمة، في تصريحات متلفزة، أنه ينبغي أن يقوم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتخصيص ميزانية مستقلة للمفوضية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن الحكومة لم ترد حتى الآن على ملاحظات مجلس النواب المسجلة على مقترح الميزانية، لافتا إلى أن تمرير الميزانية لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء وغيرها من المشاكل، التي تعاني منها البلاد ويعيشها المواطن.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك