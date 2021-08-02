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افحيمة: الحكومة لم ترد حتى الآن على ملاحظات مجلس النواب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حذر عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، من “إبرام ‏البعض صفقات سياسية سرية، من أجل تمرير مشروع الموازنة المقدم من ‏قبل حكومة الوحدة المؤقتة، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين”، بحسب قوله.‏

وأوضح افحيمة، في تصريحات متلفزة، أنه ‏ينبغي أن يقوم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ‏بتخصيص ميزانية مستقلة للمفوضية العليا للانتخابات.‏

وأشار إلى أن الحكومة لم ترد حتى الآن على ملاحظات مجلس النواب ‏المسجلة على مقترح الميزانية، لافتا إلى أن تمرير الميزانية لن يحل أزمة ‏انقطاع الكهرباء وغيرها من المشاكل، التي تعاني منها البلاد ويعيشها ‏المواطن.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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