غوقة: الرئاسي أدائه باهت ويبحث عن التعيينات فقط ولا يختلف عن الحكومات السابقة

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، ‏أن تغييرات المناصب الدبلوماسية، التي ينوي المجلس الرئاسي إعلانها قريبًا، ‏سبق ورفضها عندما تقدمت بها وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.‏

وأوضح غوقة في تصريحات عبر قناة “العربية الحدث” السعودية، أنه ‏يستغرب من المجلس الرئاسي، بعد هذا الأداء الباهت طيلة ‏الخمسة أشهر الماضية، أن يتنبه الآن لإصدار قرارات.‏

وتابع بقوله: “أي تحركات أو قرارات تتمثل في إعفاء بعض ‏الدبلوماسيين أو رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية، سبق وأصدرته ‏وزيرة الخارجية، واعترض عليه المجلس الرئاسي واعتبره مساس ‏باختصاصاته”.‏

واستمر: “لكن وزيرة الخارجية كانت قد طبقت صحيح ‏القانون، لأن تلك الشخصيات كانت انتهت مدة عملهم، وكان على ‏الرئاسي احترام قراراتها، لا أن يلغيها والآن انتبه لهذا الأمر ويقول إنه ‏سيصدر قرارات في هذا الجانب”.‏

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي له اختصاصاته في هذه المرحلة ‏الانتقالية، تنصب في أمرين فقط، الأولى أن يهتم بتوحيد المؤسسة ‏العسكرية والتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في هذا ‏الشأن، والثانية هي مسألة المصالحة الوطنية، لأنه إذا أردنا أن ‏نذهب إلى الانتخابات هذا العام عليه أن يرعى هذا الأمر ويسمى ‏أعضاء مفوضية المصالحة وأن ينهي ذلك.‏

وأتم: “لكن المجلس الرئاسي لم يحقق أي شيء من ذلك، ‏وتلك التعيينات الأخيرة جعلته لا يختلف عن الحكومات السابقة، ‏التي كانت تهتم بالتعيينات فقط”.‏

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