غوقة: الرئاسي أدائه باهت ويبحث عن التعيينات فقط ولا يختلف عن الحكومات السابقة

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، أن تغييرات المناصب الدبلوماسية، التي ينوي المجلس الرئاسي إعلانها قريبًا، سبق ورفضها عندما تقدمت بها وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.
وأوضح غوقة في تصريحات عبر قناة “العربية الحدث” السعودية، أنه يستغرب من المجلس الرئاسي، بعد هذا الأداء الباهت طيلة الخمسة أشهر الماضية، أن يتنبه الآن لإصدار قرارات.
وتابع بقوله: “أي تحركات أو قرارات تتمثل في إعفاء بعض الدبلوماسيين أو رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية، سبق وأصدرته وزيرة الخارجية، واعترض عليه المجلس الرئاسي واعتبره مساس باختصاصاته”.
واستمر: “لكن وزيرة الخارجية كانت قد طبقت صحيح القانون، لأن تلك الشخصيات كانت انتهت مدة عملهم، وكان على الرئاسي احترام قراراتها، لا أن يلغيها والآن انتبه لهذا الأمر ويقول إنه سيصدر قرارات في هذا الجانب”.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي له اختصاصاته في هذه المرحلة الانتقالية، تنصب في أمرين فقط، الأولى أن يهتم بتوحيد المؤسسة العسكرية والتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في هذا الشأن، والثانية هي مسألة المصالحة الوطنية، لأنه إذا أردنا أن نذهب إلى الانتخابات هذا العام عليه أن يرعى هذا الأمر ويسمى أعضاء مفوضية المصالحة وأن ينهي ذلك.
وأتم: “لكن المجلس الرئاسي لم يحقق أي شيء من ذلك، وتلك التعيينات الأخيرة جعلته لا يختلف عن الحكومات السابقة، التي كانت تهتم بالتعيينات فقط”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك