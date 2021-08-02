النعمي: مجلس الدولة شاهد زور

طالب وزير الخارجية في ما يسمى “حكومة الإنقاذ” الإنقلابية، عبد الحميد النعمي، بضرورة “إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد ‏السائح، حتى لا تتحول هذه الانتخابات إلى بوابة حروب جديدة”، بحسب زعمه.‏

النعمي، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس ‏بوك”، زعم قائلاً: “أنه حرصًا على عقد الانتخابات في الموعد المقترح في 24 ديسمبر، ولكي تكون الانتخابات بوابة حقيقية نحو مرحلة جديدة ‏من السلام والبناء، ولا تتحول هذه الانتخابات الى بوابة نحو حروب جديدة، ‏تقضي على ما تبقى من كيان الدولة الليبية، يجب أن تتم إقالة السائح، ‏وتكليف لجنة إدارية جديدة تتوفر فيها الشروط اللازمة لهذه المهمة”، بحسب زعمه.‏

ولفت إلى أن “أهم تلك الشروط هو الحياد تجاه جميع الفرقاء، وأن يتوفر ‏لديها الحد الادنى من الثقافة السياسية، لإدراك العواقب السياسية لما تقوم ‏به من اجراءات فنية، وأن تلتزم بمقررات مؤتمر الغردقة، الذي تم بين ‏اللجنتين المكلفتين من مجلس النواب وما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، وبمشاركة من البعثة الأممية، بشأن القاعدة ‏الدستورية والتي تنص على ضرورة إجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإن ‏تعذر ذلك يتم تبني مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة لفترة برلمانية ‏واحدة”، بحسب زعمه.‏

وطالب أيضا أن “يلتزم “الدولة الاستشاري” الذي وصفه بأنه “غرفة تشريعية” ثانية، جنبًا إلى ‏جنب مع مجلس النواب وفق نصوص الاتفاق السياسي، حيث نلاحظ في ‏الأشهر الأخيرة أن “الدولة الاستشاري”، ينزلق إلى حيث يريده مجلس ‏النواب، بأن يكون مجلس استشاري مساعد لا وزن له في المعادلة ‏السياسية”، بحسب زعمه.‏

وأضاف بقوله: “هذا ربما يفسر على انه تواطؤ من إدارة مجلس الدولة مع ‏بعض الأجندات الإقليمية، التي لا تريد بنا خيرا، فهل يستعيد مجلس الدولة ‏حيويته ويقوم بدوره التشريعي، بدلا من وجوده مجرد شاهد زور على ما ‏يسوق للعالم على أنه توافق للأطراف الليبية”، بحسب قوله.‏

وأتم بقوله إنه هناك ضرورة للإبقاء على نظام الدوائر الانتخابية القائم، ‏وعدم التلاعب به لافتعال نزاعات محلية لا طائل من ورائها، سوى إبعاد ‏أمكانية التوافق في هذه البلاد.‏

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