النعمي: مجلس الدولة شاهد زور

طالب وزير الخارجية في ما يسمى “حكومة الإنقاذ” الإنقلابية، عبد الحميد النعمي، بضرورة “إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، حتى لا تتحول هذه الانتخابات إلى بوابة حروب جديدة”، بحسب زعمه.
النعمي، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، زعم قائلاً: “أنه حرصًا على عقد الانتخابات في الموعد المقترح في 24 ديسمبر، ولكي تكون الانتخابات بوابة حقيقية نحو مرحلة جديدة من السلام والبناء، ولا تتحول هذه الانتخابات الى بوابة نحو حروب جديدة، تقضي على ما تبقى من كيان الدولة الليبية، يجب أن تتم إقالة السائح، وتكليف لجنة إدارية جديدة تتوفر فيها الشروط اللازمة لهذه المهمة”، بحسب زعمه.
ولفت إلى أن “أهم تلك الشروط هو الحياد تجاه جميع الفرقاء، وأن يتوفر لديها الحد الادنى من الثقافة السياسية، لإدراك العواقب السياسية لما تقوم به من اجراءات فنية، وأن تلتزم بمقررات مؤتمر الغردقة، الذي تم بين اللجنتين المكلفتين من مجلس النواب وما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، وبمشاركة من البعثة الأممية، بشأن القاعدة الدستورية والتي تنص على ضرورة إجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإن تعذر ذلك يتم تبني مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة لفترة برلمانية واحدة”، بحسب زعمه.
وطالب أيضا أن “يلتزم “الدولة الاستشاري” الذي وصفه بأنه “غرفة تشريعية” ثانية، جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب وفق نصوص الاتفاق السياسي، حيث نلاحظ في الأشهر الأخيرة أن “الدولة الاستشاري”، ينزلق إلى حيث يريده مجلس النواب، بأن يكون مجلس استشاري مساعد لا وزن له في المعادلة السياسية”، بحسب زعمه.
وأضاف بقوله: “هذا ربما يفسر على انه تواطؤ من إدارة مجلس الدولة مع بعض الأجندات الإقليمية، التي لا تريد بنا خيرا، فهل يستعيد مجلس الدولة حيويته ويقوم بدوره التشريعي، بدلا من وجوده مجرد شاهد زور على ما يسوق للعالم على أنه توافق للأطراف الليبية”، بحسب قوله.
وأتم بقوله إنه هناك ضرورة للإبقاء على نظام الدوائر الانتخابية القائم، وعدم التلاعب به لافتعال نزاعات محلية لا طائل من ورائها، سوى إبعاد أمكانية التوافق في هذه البلاد.
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