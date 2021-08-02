ثابت: الرقابة على الأغذية والأدوية أصدر قرار بانشاء مكتب له في بلدية عمر المختار

أصدر مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية المكلف عبدالله محمد عبدالله قرار (381) لسنة 2021 ميلادية بشأن انشاء مكتب للرقابة علي الأغذية والأدوية في بلدية عمر المختار.
عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت، وفي تصريحات صحفية، نوه على “أهمية المكتب، حيث سيقوم بالتعاون مع الحرس البلدي داخل البلدية،بالعمل على ضمان سلامة الغذاء والدواء وذلك من خلال وضع نظام رقابي يهتم بالرقابة والتفتيش والضبط ، ويهدف إلى توفير الغذاء والدواء الآمن للمجتمع وذلك من خلال تطبيق نظام سياسات وقوانين مبنية على الأسس العلمية ومطابقة للمواصفات والمعايير القياسية والصحية العالمية فى الرقابة على الغذاء من أجل حماية المستهلكين من الأغذية غير الصحية و الضارة والمغشوشة وكذلك حمايتهم من الأدوية المخالفة للدستور الدوائي”.
وقال ثابت: “أن انشاء هذا المكتب في بلدية عمر المختار سيسهم كثيرا في حل الاختناقات وتخفيف العبء علي مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية في بلدية البيضاء”.
الجدير بالذكر أن المجلس التسييري لبلدية عمر المختار تم إنشاءه إخيرًا بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2020م.
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