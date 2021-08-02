الحرس البلدي يضبط بائع متجوّل يستخدم في إحدى محطات الكهرباء مخزناً له

قالت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، أن جهاز الحرس البلدي قد قام بضبط أحد الباعة المتجولين يستخدم في أحد محطات الكهرباء مخزناً له.

وفي سياق منفصل أوضحت الشركة، في سلسلة تدوينات بصفحتها بفيسبوك، أنه “في ظل العجز الكبير في الانتاج بشبكة الكهرباء بالمنطقة الغربية وزيادة عدد ساعات طرح الاحمال جاري اصلاح الوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية وبقدرة 300 ميجاوات عن طريق الشركة الهندية لدعم العجز بالمنطقة الغربية بعد ان يتم ربط شبكة المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية”.