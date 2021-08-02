ديوان المحاسبة والتعليم يناقشان طباعة الكتب وصيانة المؤسسات

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الأحد، اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف؛ لمناقشة موضوع طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022 م، وصيانة المؤسسات المدمرة .

واستعرض الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة المناهج بالوزارة، ومديرو الإدارات المختصة بالديوان، نتائج المتابعة التي تمت لمشاريع عقود المؤسسات بدل المهدمة، في عدد من المناطق.

وشهد الاجتماع التوافق على ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة؛ بشأن الإجراءات التعاقدية لطباعة الكتاب المدرسي، بما يتوافق ولائحة العقود الإدارية، والتأكد من التأهيل المسبق للشركات التي سيتم دعوتها للممارسة؛ لضمان سرعة الإجراء ووصول الكتاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة الإجراءات المالية العالقة لدى الوزارة؛ بخصوص تسوية مستحقات الشركات عن الأعمال المنفذة بمشاريع عقود المدارس بدل المهدمة.

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