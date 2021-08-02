الشؤون الداخلية النيابية ترحب بافتتاح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، اليوم الإثنين، عن ترحيب اللجنة بمناسبة افتتاح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو الاستقرار وبناء الثقة، وتوحيد مؤسسات البلاد .

الحراري، وفي إيجاز صحفي نقله موقع مجلس النواب، قال: “اللجنة تقدم تهانيها للشعب الليبي على هذا الانجاز باعتباره خطوة هامة لتعزيز وحدة البلاد وتسهيلا لانتقال المواطنين بعد سنوات من المعاناة ، وستكون له تداعيات ايجابية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على البلاد”، مجددا “شكره للجنة العسكرية 5+5 والإطراف المشاركة ولبعثة الأمم المتحدة للدعم على مجهوداتهم المتميزة لوضع ترتيبات إعادة فتح الطريق” .

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