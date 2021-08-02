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«الأرصاد الليبية»: الكتل الهوائية الساخنة رفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، توقعاته لحالة الطقس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال شهر أغسطس.

وقال المركز، في بيان صادر عنه: “لازالت أغلب مناطق ليبيا تتأثر بالكتلة الهوائية الساخنة، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (أغسطس)”.

وأضاف “الحرارة القصوى لهذا اليوم على أغلب مناطق الساحل ما بين (35 – 40) مْ، مع نشاط للرياح الشمالية والتي تساهم في تراجع الحرارة على هذه المناطق خلال فترة المساء، وتسجل ما بين (41 – 45) مْ على مناطق الوسط والجنوب”.

وتابع “من المتوقع ان تبقى الأجواء على هذه الحالة خلال باقي أيام الأسبوع ما بين المعدل الطبيعي الصيفي والارتفاع على أغلب المناطق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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