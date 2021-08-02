«الأرصاد الليبية»: الكتل الهوائية الساخنة رفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، توقعاته لحالة الطقس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال شهر أغسطس.

وقال المركز، في بيان صادر عنه: “لازالت أغلب مناطق ليبيا تتأثر بالكتلة الهوائية الساخنة، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (أغسطس)”.

وأضاف “الحرارة القصوى لهذا اليوم على أغلب مناطق الساحل ما بين (35 – 40) مْ، مع نشاط للرياح الشمالية والتي تساهم في تراجع الحرارة على هذه المناطق خلال فترة المساء، وتسجل ما بين (41 – 45) مْ على مناطق الوسط والجنوب”.

وتابع “من المتوقع ان تبقى الأجواء على هذه الحالة خلال باقي أيام الأسبوع ما بين المعدل الطبيعي الصيفي والارتفاع على أغلب المناطق”.