وزير الدولة لحقوق الإنسان: فتح السجل القنصلي لإعادة المهجرين طوعاً من مصر

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوخزام” اليوم الأحد، مع القائم بالأعمال لدى جمهورية مصر “محمد مصباح”، آلية معالجة أوضاع المهجرين الليبيين في مصر، والوقوف على المعاناة التي يواجهونها، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تضمن عودتهم الى أرض الوطن.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمقر السفارة الليبية في القاهرة، جملة من التحديات التي تواجه الجالية الليبية بمصر، والمهجرين بشكل خاص، حيث اطلع الوزير على آلية عمل الخدمات القنصلية وقسم إصدار الجوازات.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على فتح سجل القيد القنصلي بالسفارة، حيث دعا وزير الدولة، جميع المهجرين للمبادرة بالقيد في سجل القنصلي، تمهيدًا لمعالجة أوضاعهم وتسهيل إجراءات العودة الطوعية لبلدهم.