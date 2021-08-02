الدبيبة يعلن وصول شحنة ضخمة من لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، وصول شحنة ضخمة من لقاح فيروس كورونا المستجد من نوع سينوفارم والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية.

وتقدر الشحنة التي وصلت اليوم بمليون ومئتان وستون ألف جرعة على أن تصل غدا الثلاثاء 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

وقال الدبيبة، في تصريح صحفي بمطار معيتيقة: “سيتم ورود الشحنات تواليًا، حيث من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة المقبلة”.

وأضاف “بهذه المناسبة أدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز وأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفيروس”.

بدوره، أعلن وزير الصحة، علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفايروس من 68% إلى 24% نتيجةً للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة.

وأوضح الزناتي للمواطنين، أنه تم فتح 432 مركز لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا، وقيام وزارة الصحة بحملات استثنائية لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.