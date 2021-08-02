الدبيبة يعلن وصول شحنة ضخمة من لقاح كورونا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع سينوفارم والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية.

وتقدر الشحنة التي وصلت اليوم الاثنين إلى مطار معيتيقة، بمليون ومئتان وستون ألف جرعة على أن تصل الغد الثلاثاء 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

وأكد الدبيبة في تصريح صحفي على ورود الشحنات تواليًا حيث من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.

وبهذه المناسبة دعا الدبيبة المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز وأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفايروس.

بدوره أعلن وزير الصحة علي الزناتي عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفايروس من 68% إلى 24% نتيجةً للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة، كما أعلن للمواطنين عن فتح 432 مركز لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا، وعن قيام وزارة الصحة بحملات استثنائية لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.