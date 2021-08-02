العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى يوم 17 أغسطس 2021م.

وأوضح رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح خلال مؤتمر صحفي، أن تمديد التسجيل جاء استجابة لمطالبات الرأي العام والمجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم، وبهذا أصدرت المفوضية القرار رقم (37) لسنة 2021 لتمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين تنتهي في 18 أغسطس القادم.

كما نوه السايح، إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.