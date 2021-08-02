النائب «ثابت»: على «مازن» التحقيق في أحداث مباراة الأخضر والأهلي طرابلس

أكد عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، أن على وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، التحقيق في أحداث مباراة الأخضر والأهلي طرابلس، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الأمن خارج الملعب بعد الاعتداء على جماهير نادي الأخضر خارج الملعب.

وقال ثابت، في تصريحات صحفية له: “إن هذا الاعتداء من قبل رجال الأمن غير مبرر، لأن الجماهير كانت خارج الملعب ولم يحاولوا حتى الدخول إلى الملعب لأن الاعتداء كان عقب انتهاء المباراة”.

وأضاف “جماهير نادي الأخضر تحترم كل الأندية في ليبيا، كما أنها تقدر وتحترم مدينة بنغازي، كما أن بنغازي أيضا تقدر وتحترم كل جماهير الأندية الليبية، وما حدث لجماهير الأخضر لا يحسب على مدينة بأكملها”.

وتابع “هناك أصوات تحاول بث الفتن ما بين المدينتين مدينة البيضاء وبنغازي، سكان المدينتين الذين كانوا السند والعضيد لبعضهما البعض في الحرب على الإرهاب”.

واستطرد “على الجميع التحلي بالصبر، وعدم الاستماع إلى هذه الأصوات، حيث إن ما حدث هو سوء تقدير من قبل بعض رجال الأمن لعدم احتوائهم للموضوع بصورة ودية، أو ربما لسوء فهم أو لعدم دراية المسؤولين عن تأمين المباراة”.