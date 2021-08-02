«السايح»: قرار تمديد تسجيل الناخبين استجابة لمطالبات الرأي العام

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى يوم 17 أغسطس 2021م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، الآن بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية.

وقال السايح خلال المؤتمر الصحفي: “إن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين جاءت استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم”.

وأضاف “بهذا أصدرت المفوضية القرار رقم (37) لسنة 2021 لتمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين تنتهي في 18 أغسطس الجاري”.

ونوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.