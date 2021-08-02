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رئيس الأركان العامة يطلع على جاهزية الأركانات العسكرية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماع ضم كل من، رئيس اركان السلاح الجوي الفريق صقر الجروشي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، ورئيس أركان الدفاع الجوي الفريق المهدي الفلاح، ورئيس أركان القوات البرية وأمر غرفة العمليات الرئيسية عبدالله نور الدين الهمالي

الاجتماع الذي بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، تناول العديد من النقاط المتعلقة بالأركانات العسكرية أهمها الوقوف على جاهزية الأركانات العسكرية ومناقشة الاحتياجات والعراقيل التي تعيق جاهزيتها فضلا دراسة مقترحات تطوير الاركانات العسكرية في مجالات التدريب والتسليح والتكنولوجيا.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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