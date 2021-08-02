المفوضية العليا للانتخابات: تسجيل الناخبين بالخارج سيبدأ 18 أغسطس

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أن عملية تسجيل الناخبين الليبيين بالخارج، ستنطلق يوم 18 أغسطس الجاري، وستسمر لمدة شهر.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بالمفوضية، قال: “إن منظومة التسجيل بالخارج سوف تنطلق يوم 18 أغسطس”.

وأضاف: “ستستمر العملية 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد أعلنت اليوم الاثنين، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى يوم 17 أغسطس 2021م.

وتابع السايح خلال المؤتمر الصحفي: “إن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين جاءت استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم”.

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