«المنفي» يؤكد لـ«دي مايو» أهمية حسم الإطار القانوني للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأكد المنفي أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، رحب دي مايو، بفتح الطريق الساحلي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة.

وأثنى على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، معبرا عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.