أبو عجيلة لـ”الساعة 24″: سيف الإسلام القذافي وجه رسالة عبر “نيويورك تايمز” أنه موجود بليبيا

كشف محمد أبو عجيلة، عضو ملتقى الحوار السياسي، عدة حقائق لصحيفة الساعة 24 إنهاء لحالة الجدل التي انتابت الشارع الليبي بخصوص المقال الذي نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية حول الدكتور سيف الإسلام القذافي.

قال أبو عجيلة: “نؤكد أن اللقاء تم فعلا في ليبيا وأنه لم يكن مقابلة صحفية وانما كان حوار تخلله كلام جانبي، وان الصور التي نشرتها الصحيفة حقيقية، ولا يعقل وليس من المنطقي أن يقوم صحفي بالحضور إلى ليبيا متكبدا عناء السفر ومخاطر الطريق لإجراء لقاءً مع شخصية مهمة ورئيسية، لم تخرج للإعلام منذ فترة طويلة، بأن يكتفي بنشر عدد من النقاط المختصرة حول تلك الشخصية في مقال مطول سُخّر معظمه لتحليلات من وجهة نظر الصحفي وفقاً لسياسات صحيفته ، والكلام عن أشخاص آخرين وأحداث ماضية ، ولم يتم التطرق عن مشكلة ليبيا حالياً والحلول لها”.

وتابع قائلًا في تصريحاته: “وإذ نقر بمصداقية الصور إلا أننا نؤكد أن الدكتور سيف الإسلام سعى لتوجيه رسالة مباشرة عن طريق الصحيفة بأنه لا يزال في ليبيا، وبصحة جيدة، وأنه من حقه كمواطن ليبي أن يشارك في الانتخابات، كما وجه أيضا رسالة لليبيين لتحفيزهم على التسجيل في منظومة الانتخابات والمشاركة في المعركة الانتخابية القادمة وتعزيز الروح الوطنية لليبيين، لإنقاذ بلادهم عبر العملية السياسية التي أقرها المجتمع الدولي”.