أبو عجيلة لـ”الساعة 24″: سيف الإسلام القذافي وجه رسالة عبر “نيويورك تايمز” أنه موجود بليبيا

كشف محمد أبو عجيلة، عضو ملتقى الحوار السياسي، عدة حقائق لصحيفة الساعة 24 إنهاء لحالة الجدل التي انتابت الشارع الليبي بخصوص المقال الذي نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية حول الدكتور سيف الإسلام القذافي.
قال أبو عجيلة: “نؤكد أن اللقاء تم فعلا في ليبيا وأنه لم يكن مقابلة صحفية وانما كان حوار تخلله كلام جانبي، وان الصور التي نشرتها الصحيفة حقيقية، ولا يعقل وليس من المنطقي أن يقوم صحفي بالحضور إلى ليبيا متكبدا عناء السفر ومخاطر الطريق لإجراء لقاءً مع شخصية مهمة ورئيسية، لم تخرج للإعلام منذ فترة طويلة، بأن يكتفي بنشر عدد من النقاط المختصرة حول تلك الشخصية في مقال مطول سُخّر معظمه لتحليلات من وجهة نظر الصحفي وفقاً لسياسات صحيفته ، والكلام عن أشخاص آخرين وأحداث ماضية ، ولم يتم التطرق عن مشكلة ليبيا حالياً والحلول لها”.
وتابع قائلًا في تصريحاته: “وإذ نقر بمصداقية الصور إلا أننا نؤكد أن الدكتور سيف الإسلام سعى لتوجيه رسالة مباشرة عن طريق الصحيفة بأنه لا يزال في ليبيا، وبصحة جيدة، وأنه من حقه كمواطن ليبي أن يشارك في الانتخابات، كما وجه أيضا رسالة لليبيين لتحفيزهم على التسجيل في منظومة الانتخابات والمشاركة في المعركة الانتخابية القادمة وتعزيز الروح الوطنية لليبيين، لإنقاذ بلادهم عبر العملية السياسية التي أقرها المجتمع الدولي”.
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