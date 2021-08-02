انطلاق جلسة مجلس النواب.. مناقشة قانون انتخاب الرئيس وتأجيل بند الميزانية

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق «تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م بناءًا على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون».

وأشار بليحق إلى «الشروع في مناقشة مشروع قانون إنتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي»، حسب منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 13 يوليو الماضي، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية؛ حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت». وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توافر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزان.

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