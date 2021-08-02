اللجنة العسكرية المشتركة (5+5): سوف نتعامل مع الفئة المنبوذة والمخربة بكل حزم وسيتعرضون لأشد العقوبات

حذرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الإثنين، “كل العابثين والغوغائيين وأصحاب الأفكار المتطرفة والأجندات والافكار الهدامة التي تعمل على افشال وتدمير نهوض الوطن من كبوته وعرقلة ما يقوم به ابناءه المخلصين في سبيل وحدة ترابه ورفع المعاناة عن أبناءه في كل ربوع البلاد ويأتي في مقدمة هذه الأعمال وقف الاقتتال بين الاخوة وفتح الطرق الحيوية ورأب الصدع و لم الشمل والتسامح وأن ما حدث يوم الآحد 01 أغسطس 2021 بالطريق الساحلي بين سرت ومصراته في المنطقة الخاضعة للترتيبات الأمنية يؤكد على ما سبق ذكره”.

اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي بيانها الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أدانت “هذه الأعمال والتي قامت بها الفئة المنبوذة والمخربة”، مشيرةً إلى أنها “سوف تتعامل معهم بكل حزم وسيجدون انفسهم ملاحقين أمام القضاء المحلي والدولي وسيتعرضون لأشد العقوبات”.

وأكدت اللجنة، أنه يجب على لجنة الترتيبات الأمنية الفرعية وغرف العمليات بضرورة المتابعة والتشديد وضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين المستعملين للطريق الساحلي وسرعة تقديم المخالفين والقبض عليهم واتخاذ ما يلزمه من الاجراءات القانونية حيالهم.

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