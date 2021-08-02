اجتماع لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة لبحث الجاهزية العسكرية

عقد اليوم الاثنين الموافق 2 _ 8 _ 2021 الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بمقر الرجمة اجتماع ضم كل من الفريق صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي، والفريق المهدي الفلاح رئيس أركان الدفاع الجوي، واللواء عبدالله نور الدين الهمالي رئيس أركان القوات البرية وأمر غرفة العمليات الرئيسية، واللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية.

تناول الإجتماع العديد من النقاط المتعلقة بالاركانات العسكرية أهمها الوقوف على جاهزية الاركانات العسكرية، ومناقشة الاحتياجات والعراقيل التي تعيق جاهزية الاركانات العسكرية، ودراسة مقترحات تطوير الاركانات العسكرية في مجالات التدريب والتسليح والتكنولوجيا.