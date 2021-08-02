بحضور «المنقوش».. الدبيبة يناقش «الملفات المشتركة» مع وزير خارجية إيطاليا

ناقش عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، «الملفات المشتركة» مع لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، بحضور نجلاء المنقوش، وزير الخارجية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة: “استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة”.

وأضاف البيان “ناقش اللقاء عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وسيلي هذا اللقاء اجتماع موسع بين الجانبين الليبي والإيطالي”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد استقبل، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.