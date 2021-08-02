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مجلس النواب: تأجيل التصويت على الميزانية بناء على طلب الحكومة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل التصويت على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، بناء على طلبها بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات عليها.

المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، وفي بيان صحفي، أضاف: “انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، حيث تم تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 م، بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون”.

وأضاف: “سيتم الشروع في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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