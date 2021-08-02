مركز سبها الطبي يعلن نفاد الأوكسجين ويحذر من كارثة إنسانية

أعلن مركز سبها الطبي، نفاد مخزون اليوم من الأوكسجين؛ ما ينذر بكارثة إنسانية محتملة، حال لم يتوفر في أقرب وقت.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى وجود «11 حالة بمركز الفلترة»، و«5 حالات بمركز العزل على السيباب»، و«7 حالات على الأوكسجين» بإجمالي 23 حالة.

وشدد المركز على ضرورة توفير أسطوانات الأوكسجين بأقصى وقت ممكن؛ وذلك لاحتياجهم العاجل للأوكسجين.

– «سبها الطبي» يحذر من «كارثة» بسبب نقص «الأوكسجين»

والثلاثاء الماضي، حذّر مركز سبها الطبي من حدوث «كارثة» تهدد حياة المرضى لديه، في ظل تزايد كبير في عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ونقص الأوكسجين المسال «الطبي»، مشيرا إلى ارتفاع عدد المترددين على مركز الفلترة التابع له.

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