صور | “فلاي سكاي” تواكب مليونا جرعة لقاح وأوكسجين من الإمارات إلى طرابلس ومصراتة

ليبيا – أعلنت شركة “فلاي سكاي” للشحن اليوم تنفيذها رحلات ناجحة لنقل شحنة لقاح ضخمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا عبر العاصمة طرابلس، ومعدات إلى مصراتة وقبلها إلى بنغازي، ضمن الاحتياجات الطارئة لمواجهة الوباء.

ونشرت الشركة في تغريدات طالعتها المرصد صورًا خلال تحميل الشحنة المغلقة بإحكام في صناديق مبردة على متن طائرتها عملاقة الشحن “إليوشن 76” من الإمارات إلى مطار معيتيقة، وعلى متنها مليون و200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، معربة عن افتخارها بالمشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الوباء.

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كما نشرت الشركة صورًا لعملية نقل ناجحة أخرى تمثلت في مصانع أكسجين شُحنت أيضًا يوم أمس من دولة الإمارات إلى مدينة مصراتة، التي سجلت أعلى معدل إصابات بعد العاصمة طرابلس في ظل النقص الشديد التي تواجهه مختلف مراكز العزل في إمدادات غاز الأكسجين.

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وكانت الشركة قد نفذت أيضًا رحلة لنقل شحنة من لقاح “سبوتنيك” من الإمارات إلى بنغازي يوم 2 مايو .

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في حين زعمت وسائل إعلام “إخوانية” تتبعت الرحلة يومها بأنها كانت تنقل أسلحة وهو مانفته الشركة ونشرت صور لعملية نقل اللقاح .

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وباشرت ” سكاي فلاي ” نقل جرعات اللقاح إلى ليبيا منذ 4/4 الماضي عندما نقلت قرابة نصف مليون جرعة إلى طرابلس من الإمارات من ضمنها صناديق التبريد للنقل الداخلي مطالبة احد المدونين الأجانب المتخصصين في متابعة الشأن الليبي بالتوقف عن نشر الأخبار الخاطئة عنها.

ومن المفترض أن تصل 800 ألف جرعة أخرى من “سينوفارم” إلى طرابلس يوم الغد، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات الواصلة من الإمارات إلى ليبيا قرابة 3 ملايين جرعة منوعة؛ إضافة لعدد آخر مقدم من مبادرة “كوفاكس” التابعة للأمم المتحدة.

#EX76003#FSQ1111#FlySkyKGZ#OxygenCylinders and Supporting Equipments#Covid Aid #Misrata pic.twitter.com/UcPIkFNReS — FlySkyKG Official (@flyskykg) August 1, 2021

هذا وأعلن وزير الصحة علي الزناتي الذي كان في استقبال الشحنة اليوم بمطار معيتيقة رفقة الدبيية أن الوزارة ستفتح 432 مركز تطعيم جديد على مستوى ليبيا، لتوسعة حملة التطعيم؛ مشيدًا بجهود “رئيس الحكومة المبذولة بشكل شخصي مع الدول الصديقة لجلب اللقاحات”.

المرصد- متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية