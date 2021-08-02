النائب محمد آدم يطالب بالإبقاء على حق الترشح للرئاسة للمتزوج من عربية

طالب النائب محمد آدم، بالإبقاء على حق الترشح لرئاسة الجمهورية للمتزوج من عربية، قائلا: «هذا هو النص السابق، يجب الإبقاء عليه مراعاة لعلاقات المصاهرة والنسب مع الأشقاء العرب».

جاء ذلك تعليقا من النائب خلال جلسة اليوم، على المادة الثانية والثالثة في مشروع قانون انتخابات الرئاسة الذي يشترط «ألا يكون متزوجا من أجنبية».

وما زال جلسة النواب برئاسة عقيلة صالح رئيس المجلس تناقش مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

– عقيلة: النواب يناقش الميزانية.. والتصويت في يوم آخر

وفي وقت سابق قال عقيلة صالح، إن المجلس يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم، مضيفا «نسمع ملاحظات النواب ربما نعدل القانون أو نتفق عليه بما يتماشى مع المصلحة، لكن القرار لمجلس النواب على أن يكون التصويت في يوم آخر».

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