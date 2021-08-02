نجلاء المنقوش تستقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش نظيرها الايطالي لويجي دي مايو وذلك بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين الموافق 02 أغسطس 2021 .

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الايطالية الى ليبيا في اطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، إضافة إلى متابعة التنسيق بين البلدين في عديد الملفات وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية ، والإرهاب ، والجريمة المنظمة ، وأمن الحدود ، وكذلك التعاون بين البلدين في المجالات كافة .

ومن المنتظر أن يقوم دي مايو خلال هذه الزيارة بافتتاح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي .

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد استقبل، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.