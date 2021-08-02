النعاس: كثير من النواب غير راضين عن تعديل الدوائر الانتخابية الذي أتت به مفوضية الإنتخابات

أوضح عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس، اليوم الإثنين، أن عدد الحضور في جلسة النواب اليوم جيد، ولكن النصاب لم يكتمل.

النعاس، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن الميزانية لم تعرض على النواب للموافقة عليها أو رفضها، والنقاش حولها اقتصر على لجنة المالية ووزراء الحكومة، مضيفاً: “نتساءل عن الأسباب التي دعت إلى منح الثقة للحكومة وعدم اعتماد ميزانية لها”.

وتابع: “نحن النواب لا علم لنا بما يجري من اتفاقات غير معلنة، ويفترض تخصيص ميزانية للحكومة مع مراقبتها، وكثير من النواب غير راضين عن تعديل الدوائر الانتخابية الذي أتت به مفوضية الإنتخابات، وسيُرفض لعدم اختصاصها، ويفترض على القانونيين في مجلس النواب إعداد قاعدة دستورية خاصة، وتدخل الأطراف الخارجية رغم أنه مرفوض من الليبيين كافة، فإنه قد يكون للصالح العام والتوفيق بين الأطراف المختلفة”.

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