المنقوش تلتقي نظيرها الإيطالي في طرابلس

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها الايطالي لويجي دي مايو بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن زيارة دي مايو لليبيا تأتي في إطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، إضافة إلى متابعة التنسيق بين البلدين في عديد الملفات وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، وكذلك التعاون بين البلدين في المجالات كافة .

ومن المنتظر أن يقوم دي مايو خلال هذه الزيارة بافتتاح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي .