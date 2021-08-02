بليحق :القاعدة الدستورية موجودة وفقا للإعلان الدستوري المؤقت

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر، موجودة وفقا للإعلان الدستوري المؤقت، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 والقاضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.

وقال بليحق في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه بذلك لا توجد أي مشكلة في مسألة القاعدة الدستورية.

موضحا أن اجتماع لجنة البرلمان في روما جاء لدراسة مقترح قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية للوصول إلى مشروع قانون يحظى بقبول الجميع.

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