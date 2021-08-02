سبها الطبي يعلن نفاد مخزون الأكسجين

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الاثنين عن نفاد مخزون الأكسجين محذرا من حدوث كارثة إنسانية محتملة في حال لم يتوفر الأكسجين في أقرب وقت .

وأكد مركز سبها الطبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” وجود 23 حالة في المركز تحتاج للأكسجين منها (11) حالة بمركز الفلترة و5 حالات على السيباب بمركز العزل و7 حالات على الأكسجين

ودعا مركز سبها الطبي لتوفير الاسطوانات بأسرع وقت ممكن وذلك لإحتياجهم العاجل للأكسجين.

وكان وزير الصحة علي الزناتي أعلن أمس الأول السبت التعاقد على استجلاب 2 مليون لتر من الأكسجين الطبي والذي سيصل تباعا بمعدل 100 ألف لتر يوميا.

وبين الزناتي خلال اجتماع مصور مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أنه تم التعاقد مع دولة لم يسمها لاستجلاب 2 مليون لتر من الأكسجين سيصل تباعا بمعدل 100 ألف لتر يوميا لتشكل مخزون في حالة الطوارئ