هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة التي يناقشها البرلمان

يناقش مجلس النواب في جلسة منقولة على الهواء شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها 11 شرطا .
وتتمثل شروط الترشح في أن يكون
- ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين
- أن يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا من غير الليبية.
- أن يكون متحصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكما باتا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة.
- أن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.
- أن يودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات مبلغا وقدره 10000 دينار غير قابلة للرد.
- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد 10000 ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
- أن يلتزم بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين.
- ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
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