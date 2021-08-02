شركة الكهرباء: إظلام تام يعمّ الجناح الشرقي

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن حالة إظلام تام “Black out” عمّت الجناح الشرقي.

يشار إلى أن مقر الشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة كان قد شهد في الفترة الأخيرة اجتماعًا موسعًا بين إدارة الشركة مع الشركة العامة للكهرباء بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق المجتمعون للعديد من الأمور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة وتشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم .

كما ناقشوا خطة نمو الأحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية.

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