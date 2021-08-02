ليبيا الان

شركة الكهرباء: إظلام تام يعمّ الجناح الشرقي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن حالة إظلام تام “Black out” عمّت الجناح الشرقي.

يشار إلى أن مقر الشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة كان قد شهد في الفترة الأخيرة اجتماعًا موسعًا بين إدارة الشركة مع الشركة العامة للكهرباء بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق المجتمعون للعديد من الأمور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة وتشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم .

كما ناقشوا خطة نمو الأحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك