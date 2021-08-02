لماذا تجاهل “الدبيبة” دور الإمارات الرئيسي في شحنة لقاح كورونا الضخمة؟

في وقت بشر فيه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الليبيين، باستقبال بلاده “شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع سينوفارم والمعتمد لدى منظمة الصحة العالمية” لم يشر في مؤتمره الصحفي المقام بمطار معيتيقة أو حتى في بيانه الصحفي اللاحق إلى مصدر هذه اللقاحات.

مراقبون قالوا لـ”الساعة 24″ إن الرجل أغفل حتى توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أرسلت الشحنة، في وقت توجه فيه قبلا بأسمى أيات الشكر والعرفان إلى تركيا لدى إرسالها شحنة لقاحات ضئيلة في وقت سابق.

ومن المراقبين، من أشار إلى تعمد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تجاهل ذكر الإمارات لموقف سياسي مناهض بحقها لديه، وهو الذي أخفق وحكومته في إدارة أزمة كورونا وتباطيء في جلب اللقاحات، مشيرين إلى أن مؤتمره الصحفي المقام بمطار معيتيقة يسوق به لإنجاز وهمي في ملف كورونا، وربما يستخدم الأمر دعاية انتخابية، وهو الذي صرح سابقا أن ترشحه للرئاسة أمر وارد في الانتخابات القادمة.

وقالت مصادر إن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت الشحنة الضخمة من لقاحات كورونا للشعب الليبي في وقت يشهد فيه العالم طلبا متزايدا على اللقاحات ويعيش في أزمة طاحنة للحصول عليها.

ووفقا لبيان مكتب الدبيبة الإعلامي، فإن الشحنة التي وصلت اليوم تقدر بمليون ومئتان وستون ألف جرعة على أن تصل الغد الثلاثاء 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح، دون الإشارة في البيان إلى الدولة الموردة.

وأكد الدبيبة في المؤتمر، على ورود الشحنات تواليًا حيث من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة.