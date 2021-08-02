وزير الدولة للاتصال: الحكومة حريصة على إنجاح العملية الانتخابية

جدد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رئيس لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات وليد اللافي التأكيد على دعم وحرص الحكومة التام لإجراء الانتخابات القادمة.

وشدد اللافي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح على حرص الحكومة ورئيسها على إنجاح العملية الانتخابية نهاية العام.

وأشار اللافي إلى وضع خطة لتأمين 1902 مركزا انتخابيا مبينا أن وزارة الداخلية ستشارك بـ 35 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية في ليبيا.

ولفت اللافي إلى اعتماد خطة من وزارة الشباب لتدريب 300 ألف شاب حول المشاركة في الانتخابات مبينا أنهم ينتظرون مقترحا من وزيرة الدولة لشؤون المرأة حول مشاركة النساء في الانتخابات.

وأكد اللافي البدء في تأسيس مركز إعلامي لدعم العملية الانتخابية ومتابعتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.