تواصل صيانة أنابيب نقل المياه بخط تازربو بنغازي

أعلن جهاز النهر الصناعي تواصل أعمال اصيانة الأنابيب المتضررة بالمحطة رقم 211 على مسار الخط الناقل للمياه تازربو- بنغازي.

وفي سياق منفصل أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي في تصريحات إعلامية أنه جرى يوم الابعاء الماضي استهداف المحطة رقم 353+900 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بواسطة متفجرات.

وأشار الساعدي إلى أن التفجير تسبب في توقف الإمداد المائي للمنطقة الواقعة شرق طرابلس مصراتة، الخمس، زليتن، سيدي السائح، طرابلس.

ولفت الساعدي إلى أنه تم إيقاف ضخ المياه من الشويرف، مشيرا إلى أن الجهاز في مرحلة الكشف عن التفجير، وأن عملية الصيانة ستسغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في حال كون الأنابيب الواصلة للغرفة لم تتعرض للتلف.

وبين الساعدي أن كمية المياه التي كان يضخها المسار الذي تعرض للاستهداف تقدر بـ 450 ألف لتر مكعب يومي، وأن عودة المياه للمناطق التي تضررت تعتمد على أعمال الصيانة وكمية الضرر.