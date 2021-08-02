مجلس النواب يعلق جلسته إلى يوم غد الثلاثاء

علق مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس حسبما أفاد الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
وناقش مجلس النواب في جلسة منقولة على الهواء شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها 11 شرطا .
وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المترشح
- ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين
- أن يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا من غير الليبية.
- أن يكون متحصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكما باتا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة.
- أن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.
- أن يودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات مبلغا وقدره 10000 دينار غير قابلة للرد.
- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد 10000 ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
- أن يلتزم بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين.
- ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
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