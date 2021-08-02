مجلس النواب يعلق جلسته إلى يوم غد الثلاثاء

علق مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس حسبما أفاد الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

وناقش مجلس النواب في جلسة منقولة على الهواء شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والبالغ عددها 11 شرطا .

وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المترشح