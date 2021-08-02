ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 August, 2021

التقى وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وأفاد بيان لجامعة الدول العربية، أن الطرفين بحثا تطورات العملية السياسية لحل الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين الثاني والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولا إلى إجراء الانتخابات.