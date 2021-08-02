سفير تركيا يحضر توقيع عقد حراسة الشركة المنفذة لمحطتي مصراتة وغرب طرابلس

وقعت مصلحة أمن المرافق والمنشآت، صباح اليوم الاثنين، عقدا لحراسة وتأمين للشركة المنفذة لمحطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، حضر مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع طرابلس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، ورئيس المصلحة عميد منير بالاعمى ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية عميد السنوسي صالح السنوسي، وأعضاء الشركة العامة للكهرباء, وبحضور سفير تركيا لدى ليبيا ، وعددا من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وعدد من الضباط بالوزارة.