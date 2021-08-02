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وزراة المواصلات تبحث مع شركة البيرق التركية إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة المواصلات، إن الوزير محمد سالم الشهوبي، عقد اجتماعا  بوكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري المهندس وسام الادريسي ووكيل الوزارة لشؤون المطارات والنقل الجوي المهندس خالد السويسي و رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومساعده المهندس محمد فساطوي و رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المهندس سامي العبش و مندوب عن شركة البيرق التركية و أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة اعمال و اشغال مطار طرابلس الدولي .

وأضافت في إيجاز صحفي،  تم مناقشة شركة البيرق التركية في عرضها الخاص بتنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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